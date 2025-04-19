«Слишком умная подвеска». Брандл назвал причину проблем Норриса

McLarenБывший гонщик Формулы 1 и эксперт Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что Ландо Норрис столкнулся с трудностями в начале сезона 2025 года из-за новой конструкции передней подвески автомобиля MCL39.
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