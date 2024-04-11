Александр Осипов «спикировал» в рейтинге эффективности российских политиков

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вновь «спикировал» в подвал «Рейтинга эффективности российских публичных политиков через призму Telegram по итогам марта, об этом сообщает Первое информационное телеграм-агентство «Теле Стрим».
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