Даже лучше яиц: 10 продуктов-рекордсменов по количеству белка

Многие каждый день перебарщивают с количеством углеводов и недоедают белка. Увы, последствием такого подхода к питанию становится уменьшение мышечной массы, ухудшение состояния сосудов, кожи, ногтей и волос.
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