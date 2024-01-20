90% ликвидности кроссчейна Wormhole распределилось между двумя сетями

Один из самых популярных кроссчейн-протоколов Wormhole, позволяющий децентрализованно переводить активы из Ethereum, напрямую в другие блокчейны, подвел итоги работы За последний месяц инвесторы вывели через этот мост $370 млн.
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