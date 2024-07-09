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Кейн о ван Дейке: «Мне нравится играть против лучших в мире. В АПЛ у нас с ним было много хороших противостояний. Буду готовиться, чтобы усложнить ему жизнь»

Кейн о ван Дейке: «Мне нравится играть против лучших в мире. В АПЛ у нас с ним было много хороших противостояний. Буду готовиться, чтобы усложнить ему жизнь»

10 июля английская сборная сыграет с командой Нидерландов в полуфинале Евро-2024.  «За годы работы в «Саутгемптоне» и «Ливерпуле» мы провели много больших игр, у нас было несколько хороших противостояний.

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