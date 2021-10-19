В Астраханской области определили перечень граждан, которым предстоит пройти обязательную вакцинацию

Чтобы обеспечить необходимый уровень коллективного иммунитета в Астраханской области, непривившиеся жители региона старше 18 лет без медицинских противопоказаний должны получить первую дозу вакцины до 10 ноября 2021 года, а до 10 декабря - вторую.