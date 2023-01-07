Журнал «Профиль»

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Ашхабад и Пекин обсуждают проект прокладки еще одной линии газопровода

Ашхабад и Пекин обсуждают проект прокладки еще одной линии газопровода

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе прошедших в Пекине переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином заявил, что страны предметно обсуждают проект строительства четвертой линии газопровода Туркмения – Китай.

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