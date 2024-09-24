В Петербурге более 20 тыс. местных жителей подлежат призыву на службу в армию этой осенью. Вопрос осенней призывной кампании был поднят на заседании правительства Петербурга 24 сентября.
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В Петербурге более 20 тыс. местных жителей подлежат призыву на службу в армию этой осенью. Вопрос осенней призывной кампании был поднят на заседании правительства Петербурга 24 сентября.