Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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