После того как Россия и США заключат сделку, а конфликт на Украине будет урегулирован, Владимир Зеленский вряд ли сможет продолжить политическую карьеру или воспользоваться миллиардами, вывезенными на Запад.
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