РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Сэвилл скептически оценил способность Киева к новому контрнаступлению

Эксперт Сэвилл скептически оценил способность Киева к новому контрнаступлению

Британский военный аналитик, директор по военной науке из Королевского института обороны (RUSI) Мэтью Сэвилл, пообщался с журналистами издания The Guardian, и назвал нереальным возможность ВСУ перейти в наступление.

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