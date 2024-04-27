Эксперт Сэвилл скептически оценил способность Киева к новому контрнаступлению

Британский военный аналитик, директор по военной науке из Королевского института обороны (RUSI) Мэтью Сэвилл, пообщался с журналистами издания The Guardian, и назвал нереальным возможность ВСУ перейти в наступление.
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