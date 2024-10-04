Синоптик Леус: Температурный фон в Петербурге вошел в климатическую норму

Северную столицу заденет холодный атмосферный фронт. Небольшие осадки в Петербурге в последний рабочий день недели обеспечит холодный атмосферный фронт, который заденет город краем своей облачной системы.
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