НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Губерниев о Вяльбе: «Руководитель ФЛГР должен развивать лыжные гонки, а не рассказывать, кто предатель среди спортсменов и кого нужно бомбить»

Спортивный комментатор Губерниев ответил, в частности, на вопрос, почему глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе не была переизбрана в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх