Прогноз погоды в Крыму на понедельник.• Симферополь: +7°, дождь со снегом• Севастополь: +9°, дождь• Ялта: +8°, облачно• Алушта: +8°, облачно• Евпатория: +9°, дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +10°, дождь• Джанкой: +11°, дождь• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +13°, дождь Читать подробнее>>> .
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