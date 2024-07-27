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Лапочкин об удалении Евгеньева в матче с «Ростовом»: «Неоднозначное решение. Если Роналдо находился за линией офсайда, то это просто фол» 

Лапочкин об удалении Евгеньева в матче с «Ростовом»: «Неоднозначное решение. Если Роналдо находился за линией офсайда, то это просто фол» 

Защитник «Крыльев Советов» получил вторую желтую карточку на 87‑й минуте. На сайте Мир РПЛ отмечается, что он наказан за срыв перспективной атаки.

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