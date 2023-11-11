Депутат предложил высечь плетью на Красной площади звёзд, поливавших Россию грязью Елена ГалицкаяДепутат Андрей Свинцов выдвинул контроверсиальное предложение о наказании критиков специальной военной операции.
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