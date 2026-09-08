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Новосибирск мөфтиятендә балалар өчен оештырылган җәйге курсларга нәтиҗә ясадылар

Новосибирск мөфтиятендә балалар өчен оештырылган җәйге курсларга нәтиҗә ясадылар

Новосибирск өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәтендә балалар өчен оештырылган җәйге курсларга нәтиҗә ясадылар.

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