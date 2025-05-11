ДФО лидирует в зарплатной гонке: где получают больше всего

АНАДЫРЬ, 12 мая, ФедералПресс. Согласно исследованию РИА Новости, первыми регионами, где медианная зарплата превысит 100 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Магаданская область.
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