39 сэйвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

Передача Кузьменко помогла «Ванкувер Кэнакс» сломить сопротивление «Нью-Йорк Айлендерс». Ранним утром 16 ноября (мск) в Ванкувере прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».
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