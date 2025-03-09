Один мигрант погиб, второй в реанимации. Полицейские начали давать настоящий отпор приезжим

Aнатолий Райков

А всё это надо начинать с администрации города,а позже можно переключится на ГАИ и другие разрешающие службы.Запретить ставить свои машины возле дома где не прописан,а только снимают квартиры и местных жителей избивают,для этого есть платные стооянки.А уж если и купил в России авто,то пожалуйста,получи в ГАИ транзитные номера и гони свою машину на родину.А вообще то надо запретить мигрантам иметь свои машины и гонять по России сломя голову.В России,есть свои нарушители,уж много в России появилось машин благодаря мигрантам.Надо мигрантов ограничить в своих правах.Мигранты всего лишь гости в России,а числятся где?Вот у себя дома качают свои прва,а не у нас.