Вдумчивый сибиряк После нескольких нападений на полицейских, правоохранители всё-таки начали применять оружие.
Один мигрант погиб, второй в реанимации. Полицейские начали давать настоящий отпор приезжим
Комментарии
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Aнатолий Райков
А всё это надо начинать с администрации города,а позже можно переключится на ГАИ и другие разрешающие службы.Запретить ставить свои машины возле дома где не прописан,а только снимают квартиры и местных жителей избивают,для этого есть платные стооянки.А уж если и купил в России авто,то пожалуйста,получи в ГАИ транзитные номера и гони свою машину на родину.А вообще то надо запретить мигрантам иметь свои машины и гонять по России сломя голову.В России,есть свои нарушители,уж много в России появилось машин благодаря мигрантам.Надо мигрантов ограничить в своих правах.Мигранты всего лишь гости в России,а числятся где?Вот у себя дома качают свои прва,а не у нас.
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20 час.
Сергей Шкурин
Лучше поздно, чем никогда. Конечно, раньше надо было это делать.
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19 час.
J
Juri
не надо жаловоться.Объеденитесь и дайте настоящий отпор разным чуркам,что вы боитесь?ждёте,когда очередного из вас изобьют или прирежут?не надо показывать своё бесстрашие в одиночку и под камерами,выслеживаете тварей и учите их толпой,не жалейте!
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2 час.
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