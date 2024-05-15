Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иностранцы восхищаются выдержкой и смелостью русского охотника

Иностранцы восхищаются выдержкой и смелостью русского охотника

Случай в лесу. Медведица напала на охотника, но тот не стал стрелять, а вступил в дуэль нервов, постепенно отступая от разъярённой матери трёх медвежат.

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