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Отказался предавать СССР даже ради баснословных денег! Мальцева хотели озолотить в Америке: «Народ не поймет!»

Отказался предавать СССР даже ради баснословных денег! Мальцева хотели озолотить в Америке: «Народ не поймет!»

Ему предлагали очень большую сумму.До первой Суперсерии между сборными СССР и Канады мировой хоккей жил в парадигме, согласно которой все без исключения сильнейшие хоккеисты выступали в НХЛ.

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