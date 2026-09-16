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Царьград

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Штурмовики ВС России заманили в ловушку спецназ ВСУ в Сумской области

Штурмовики ВС России заманили в ловушку спецназ ВСУ в Сумской области

Украинские военные попытались отбить ранее утраченные позиции в лесном массиве.Штурмовики ВС России, ведя скрытое наблюдение за действиями ВСУ в Сумской области, заманили в заранее подготовленную ловушку группу украинского спецназа, которая выводила пехоту на контратаку.

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