Штурмовики ВС России заманили в ловушку спецназ ВСУ в Сумской области

Украинские военные попытались отбить ранее утраченные позиции в лесном массиве.Штурмовики ВС России, ведя скрытое наблюдение за действиями ВСУ в Сумской области, заманили в заранее подготовленную ловушку группу украинского спецназа, которая выводила пехоту на контратаку.