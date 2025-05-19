Видео: петербургские строители ремонтируют МКД в Мариуполе

К концу года планируют завершить капремонт дома по проспекту Ленина На МКД в Мариуполе продолжают монолитные и отделочные работы, электромонтажные работы по наружному освещению дома, производится расчистка швов фасада, сообщили сегодня в телеграм-канале «Побратимство Петербурга и Мариуполя».