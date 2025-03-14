Город Суджа, освобожденный российскими войсками 12 марта, стал символом серьезного военного и политического поражения для президента Украины Владимира Зеленского, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
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