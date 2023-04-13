Чем интересно новое поколение популярного компактного кроссовера

Добрый день, дорогие друзья, и еще раз - любители полноприводных японских автомобилей Subaru! Многие наверняка знают, что в прошлом году производитель представил Subaru XV нового поколения, которое отныне везде и всюду будет носить имя Crosstrek.
Добрый день, дорогие друзья, и еще раз - любители полноприводных японских автомобилей Subaru! Многие наверняка знают, что в прошлом году производитель представил Subaru XV нового поколения, которое отныне везде и всюду будет носить имя Crosstrek.
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