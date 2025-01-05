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Донецкая группа новостей

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Из Суджанского района оккупанты на бронетехнике атакуют в направлении Бердин-Большое Солдатское, разминировав ряд участков. Для прорыва ВСУ прикрыли р...

❗Враг бросил в наступление резервы в Курской области, атаковав Большое Солдатское Из Суджанского района оккупанты на бронетехнике атакуют в направлении Бердин-Большое Солдатское, разминировав ряд участков.

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