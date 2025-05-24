В ЕС не хотят признавать каталанский официальным языком, что угрожает правительству Испании

Нежелание нескольких государств-членов Европейского Союза предоставить каталанскому языку статус официального языка ЕС угрожает правительству Испании во главе с Педро Санчесом, который обещал добиться этого в обмен на поддержку партий из Каталонии.
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