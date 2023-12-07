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Кабмин Австралии ввел санкции против 13 россиян из-за дела Кара-Мурзы

Кабмин Австралии ввел санкции против 13 россиян из-за дела Кара-Мурзы

Сотрудники ФСБ, замминистра и другие россияне попали в санкционный список правительства Австралии. Финансовые рестрикции и ограничения на поездки ввели в отношении 13 человек, связанных с делом активиста Владимира Кара-Мурзы*, сообщило РИА «Новости».

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