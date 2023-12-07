Кабмин Австралии ввел санкции против 13 россиян из-за дела Кара-Мурзы

Сотрудники ФСБ, замминистра и другие россияне попали в санкционный список правительства Австралии. Финансовые рестрикции и ограничения на поездки ввели в отношении 13 человек, связанных с делом активиста Владимира Кара-Мурзы*, сообщило РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии