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Минобороны назвало количество украинских грузовых судов, поражённых за неделю

Минобороны назвало количество украинских грузовых судов, поражённых за неделю ВС РФ за неделю нанесли 19 групповых ударов по территории Украины, .

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