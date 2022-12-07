Открытоугольная глаукома (9C61.0 и 9C61.2 по МКБ-11) — это один из видов глаукомы, вызывающий поражение зрительного нерва высоким внутриглазным давлением (ВГД), что приводит к постепенной потере зрительных функций вплоть до необратимой слепоты.