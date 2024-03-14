Черно-белая жизнь Lada Vesta подходит к концу. Машину начнут красить в семь цветов

Если сейчас Lada Vesta красят в основном в белый и, реже, в чёрный, то к концу года разнообразия будет куда больше — гамма расширится до 7 цветов! Об этом сообщил директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков.
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