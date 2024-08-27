В Госдуме предложили узаконить родительские собрания в школах

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением официально определить понятие «родительское собрание» в законодательстве и предоставить родителям возможность участвовать в принятии решений о школьном меню В своем письме, которое цитирует ТАСС, Миронов указал, что в действующих законах не прописан статус родительских собраний как ключевого элемента взаимодействия родителей и образовательных учреждений.