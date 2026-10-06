Профилактическая встреча в Арской школе

Заместитель начальника полиции (по ООП) ОМВД России по Арскому району совместно с членами общественного совета провели беседу с учащимися Шушмабашской средней общеобразовательной школе.
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