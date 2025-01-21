«Мать 20 лет назад просила отдать сестре квартиру, но я считаю, что трешка для Даши слишком жирно!» – рассуждает Надежда— У нас с сестрой очень большая разница в возрасте, почти девятнадцать лет, – рассказывает сорокавосьмилетняя Надежда.