«Мать 20 лет назад просила отдать сестре квартиру, но я считаю, что трешка для Даши слишком жирно!» – рассуждает Надежда— У нас с сестрой очень большая разница в возрасте, почти девятнадцать лет, – рассказывает сорокавосьмилетняя Надежда.
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