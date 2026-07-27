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FiNE NEWS

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Силы ПВО Москвы отразили атаку трех украинских беспилотников

На подлете к столице были уничтожены три беспилотных летательных аппарата украинского происхождения. Об этом сообщил мэр Москвы, указав на продолжающуюся работу экстренных служб в местах падения обломков.

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