Силы ПВО Москвы отразили атаку трех украинских беспилотников

На подлете к столице были уничтожены три беспилотных летательных аппарата украинского происхождения. Об этом сообщил мэр Москвы, указав на продолжающуюся работу экстренных служб в местах падения обломков.
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