В Кишиневе объявлен форс-мажор

Согласно заявлению мэрии столицы, в Кишиневе объявлена ситуация форс-мажора, сообщает Noi.md. Проводятся подсчеты и дальнейшая оценка степени ущерба, а также подсчитывается ущерб для распределения источников после вчерашнего вечернего урагана.
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