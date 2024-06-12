В Кишиневе объявлен форс-мажор

Согласно заявлению мэрии столицы, в Кишиневе объявлена ситуация форс-мажора, сообщает Noi.md. Проводятся подсчеты и дальнейшая оценка степени ущерба, а также подсчитывается ущерб для распределения источников после вчерашнего вечернего урагана.