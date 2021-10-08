Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • Валентина Л
    Боже, какой Аполлон!Рада утвердила Ру...

Известия: к концу 2021 года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%

Известия: к концу 2021 года непродовольственные товары в России подорожают на 7,2%

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. К концу 2021 года больше всего увеличатся цены на непродовольственные товары, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз отдельных показателей инфляции, подготовленный Минэкономразвития.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх