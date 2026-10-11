❗️Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие Обе стороны согласны на взаимную приостановку ударов по объектам энергетики, заявил президент США Дональд Трамп.
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