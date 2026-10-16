Сотрудники Rockstar дали интервью Джейсону Шрайеру, где рассказали о разработке GTA VI; Epic Games навайбкодила новую версию своего лончера из-за того, что «программировать сложно»; авторы The Wolf Among Us Remastered похвастались деталями переиздания; авторы Big Walk пояснили, что игра не выходит на Xbox из-за бойкота Microsoft; выходцы из ZA/UM анонсировали Red Rooster — психологическую RPG с элементами иммёрсив-сима; Ubisoft готовится уволить больше 200 человек; Double .