Несовершеннолетних самокатчиков оштрафуют на 100 тысяч рублей. Взыскания в Москве подняли

Штрафы за передачу управления несовершеннолетним или поездки вдвоем теперь могут достигать 100 тысяч рублейС начала сентября 2024 года операторы кикшеринга в Москве начали применять повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей электросамокатов и тех, кто передает им управление, как того требует дептранс города.