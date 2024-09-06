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Несовершеннолетних самокатчиков оштрафуют на 100 тысяч рублей. Взыскания в Москве подняли

Несовершеннолетних самокатчиков оштрафуют на 100 тысяч рублей. Взыскания в Москве подняли

Штрафы за передачу управления несовершеннолетним или поездки вдвоем теперь могут достигать 100 тысяч рублейС начала сентября 2024 года операторы кикшеринга в Москве начали применять повышенные штрафы для несовершеннолетних пользователей электросамокатов и тех, кто передает им управление, как того требует дептранс города.

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