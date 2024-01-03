В МГУ поддержали точку зрения Маска о демографическом коллапсе в мире

леонид рыбаков

а как власть регулировать будет рождаемость загонит в студии молодые семьи загонит и рожайте ? А сами яхты дворцы строить виллы за рубежом покупают с гражданством .Дети уже там Россия им не нужна. .Материнским капиталом таким вы проблему не решите . Пенсионеры как в СССР и до революции старики помочь не могут вы разрушили эту связь .Так молодежь у ехала далеко и водить в школу и в садик водить не кому .А если мама не будет работать то уже двоих детей не вытянет папа .Только тогда когда клановая мафиозная система перестанет в одну харю жрать может подвижка и будет но харю свою они с корыта не уберут