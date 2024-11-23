«Сельта» забила «Барселоне» дважды за четыре минуты после удаления Касадо и сравняла счет

Полузащитник «блауграны» на 75-й минуте сфолил на фланге на Альфоне Гонсалесе и был предупрежден. На 82-й минуте главный судья Сесар Сото Градо показал 21-летнему футболисту вторую желтую карточку за то, что тот в центре поля схватил и завалил на газон Илайша Морибу.