❗️🇺🇦Одесские людоловы из территориальных центров коррупции (ТЦК) остановили местных блогеров и пытались выписать туристическую путевку повестку в один конец водителю авто 📍г.
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❗️🇺🇦Одесские людоловы из территориальных центров коррупции (ТЦК) остановили местных блогеров и пытались выписать туристическую путевку повестку в один конец водителю авто 📍г.
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