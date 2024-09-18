Краткая история идей о колонизации космоса

Идея колонизации космоса возникла задолго до того, как люди смогли покинуть Землю. Эта тема на протяжении веков вдохновляла писателей, ученых и инженеров, став символом стремления человечества исследовать и осваивать новые миры.
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