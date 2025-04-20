Массовое нарушение норм питания детей обнаружено в Забайкалье

В половине школ и детских садов Забайкальского края выявлены нарушения правил обеспечения детей питанием, об этом сообщили специалисты краевого управления Роспотребнадзора после подведения итогов проверки за первый квартал.
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