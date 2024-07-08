ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика Ту-22М3 ВКС украинскими спецслужбами
Комментарии
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Alex Pushking
Один вопрос... что делает летчик такого ранга в телеграме? почему вообще позволяет им находится в интернете? ссс..ка... теперь из него героя лепят... типа от денег отказался. Блеать герой... просто поступил как обычный офицер, орден ещё дайте
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12 час.
vnesterov1960 Нестеров
Бандеровские нацисты и их кураторы из НАТО не учли одного - Российский офицер Родиной не торгует. Так было всегда.
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10 час.
л
людмила
Сам ты блеать😜
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8 час.
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