Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стега Сибиряк
    Про срали СтрануМигрантка-террори...
  • Юрий Шестаков
    Вспомнил трудных подростков из Германии, которых для наказания по договорённости с нашими властями, отправили в отдал...Вы видели экоакти...
  • Станислав Курганский
    Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны..."РУССКИЕ БЕРУТ РУ...

ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика Ту-22М3 ВКС украинскими спецслужбами

ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика Ту-22М3 ВКС украинскими спецслужбами

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3 Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alex Pushking
Один вопрос... что делает летчик такого ранга в телеграме? почему вообще позволяет им находится в интернете? ссс..ка... теперь из него героя лепят... типа от денег отказался. Блеать герой... просто поступил как обычный офицер, орден ещё дайте
Ответить
12 час.
vnesterov1960 Нестеров
Бандеровские нацисты и их кураторы из НАТО не учли одного -  Российский офицер Родиной не торгует. Так было всегда.
Ответить
10 час.
л
людмила
Сам ты блеать😜
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх