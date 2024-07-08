ФСБ пресекла попытку угона бомбардировщика Ту-22М3 ВКС украинскими спецслужбами

Alex Pushking

Один вопрос... что делает летчик такого ранга в телеграме? почему вообще позволяет им находится в интернете? ссс..ка... теперь из него героя лепят... типа от денег отказался. Блеать герой... просто поступил как обычный офицер, орден ещё дайте