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ASML не стала пересматривать прогноз по выручке из-за новых санкций США против...

ASML не стала пересматривать прогноз по выручке из-за новых санкций США против...

ASML не стала пересматривать прогноз по выручке из-за новых санкций США против КитаяЭту неделю власти США начали с расширения экспортных ограничений против Китая в сфере производства полупроводниковых изделий, которые назвали «кульминационными».

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