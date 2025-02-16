Самолет с российскими туристами, застрявший в Польше, вылетел в Калининград

Об этом РИА Новости сообщили в польском аэропорту. "Около 11 вечера (01.00 мск) в аэропорту Познани приземлился самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс UJ681 из Шарм-эш-Шейха в Калининград", - рассказал представитель аэропорта.