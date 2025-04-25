«Петербург-концерт» представляет большой праздничный концерт 9 мая в Румянцевском саду

Программа начнется в 12 часов дня В честь 80-летия Великой Победы Комитет по культуре Петербурга и «Петербург-концерт» при поддержке Администрации Василеостровского района представляют обновленное культурное пространство – Румянцевский сад, которое будет доступно как петербуржцам, так и гостям города.